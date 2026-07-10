Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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10.07.2026 15:00:00
KI-Update Deep-Dive: KI im Handwerk - Mehr als nur ein Werkzeug
KI verspricht Handwerksbetrieben mehr Effizienz. Doch entscheidend für den Erfolg sind nicht die Tools, sondern klare Strukturen und Prozesse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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