Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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08.04.2026 15:00:00
KI-Update kompakt: Anthropics Mythos, Leben mit Superintelligenz, Meta, Waymo
Das "KI-Update" liefert drei mal pro Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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07.04.26
|Iran: Internet-Blackout bis Kriegsende (dpa-AFX)
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03.04.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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31.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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|Alphabet A (ex Google)
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|Alphabet C (ex Google)
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|-0,28%
|Meta Platforms (ex Facebook)
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