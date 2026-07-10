OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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10.07.2026 13:55:00
KI-Urheberrechtsstreit: New York Times beantragt Sanktionen gegen OpenAI
Der Urheberrechtsstreit zwischen der New York Times und OpenAI spitzt sich zu: Die Zeitung wirft dem Unternehmen Täuschung und Beweisvernichtung vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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