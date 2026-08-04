KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.08.2026 11:22:00
KI-Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen in Berlin startet
Die Berliner Polizei startet ein Pilotprojekt mit KI-gestützter Videoüberwachung an Kriminalitäts-Hotspots wie dem Kottbusser Tor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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