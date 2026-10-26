KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
26.10.2026 18:07:00
KI-Wahlempfehlungen: GPT wählt Demokraten, Grok wählt Republikaner
Ein Forscherteam fragte GPT-6.1 Sol und Grok 4.7 per API nach Wahlempfehlungen. Das Ergebnis: GPT wählte fast nur demokratisch, Grok fast nur republikanisch.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.