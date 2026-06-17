KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 12:18:00
KI-Wearables: Qualcomm positioniert sich als zentraler Technologiepartner
Mit Snapdragon START will Qualcomm die Grundlage für ein Ökosystem persönlicher KI-Wearables schaffen. Den Anfang machen Smart Glasses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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