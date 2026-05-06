dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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06.05.2026 02:00:00
KI weitergedacht: Das Erwachen der rekursiven Metakognition
Metakognition ist der Prozess der Beobachtung und Steuerung der eigenen Gedanken. In der KI-Forschung wird diese Theorie zunehmend mit Systemen verknüpft, die ihre eigene Kompetenz überprüfen und ihre Strategie an veränderte Situationen anpassen. Rekursive Metakognition ist somit ein sich selbst wiederholender Kreislauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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