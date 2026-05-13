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dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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13.05.2026 02:00:00

KI weitergedacht: Eine gemeinsame Zukunft von Mensch und KI

Um Innovationen voranzutreiben, hängen die nächsten Schritte vom Aufbau von Vertrauen, der Festlegung klarer Grenzen und der Stärkung der KI-Zusammenarbeit ab, indem sichergestellt wird, dass jeder Verantwortung übernimmt und die Regeln einhält. Die zentrale Frage lautet nun: Wie können Unternehmen mit KI-Systemen arbeiten, die leistungsstark und sicher genug sind, um sie bei realen Entscheidungen zu unterstützen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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