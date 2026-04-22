dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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22.04.2026 02:00:00
KI weitergedacht: Wo sie noch scheitert und wie sie sich entwickelt
Künstliche Intelligenz erkennt Muster in Datensätzen, die kein menschliches Team bewältigen könnte. Dennoch versagt sie manchmal bei einfachsten Denkprozessen. Da immer mehr Unternehmen KI einsetzen, lässt sich diese Spannung kaum noch ignorieren. Die Schwächen der heutigen KI zu erkennen, ist nicht negativ – es ist ein wichtiger Schritt hin zur Entwicklung von Systemen, die den realen Anforderungen gerecht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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