KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.06.2026 23:15:05
KI-Welle "in vollem Gange": US-Börsenrally geht Puste aus - Tech-Aktien steigen weiter
Die Börsen sind tagelang auf Rekordjagd, nun nehmen sie ein bisschen Tempo raus. Für Einzelwerte im Technologiesektor geht es dennoch weiter nach oben. Die KI-Welle stellt sogar den Krieg im Nahen Osten in den Schatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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