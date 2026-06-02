KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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02.06.2026 23:15:05

KI-Welle "in vollem Gange": US-Börsenrally geht Puste aus - Tech-Aktien steigen weiter

Die Börsen sind tagelang auf Rekordjagd, nun nehmen sie ein bisschen Tempo raus. Für Einzelwerte im Technologiesektor geht es dennoch weiter nach oben. Die KI-Welle stellt sogar den Krieg im Nahen Osten in den Schatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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