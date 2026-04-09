KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.04.2026 20:35:00
KI-Wettlauf: Meta und CoreWeave mit 21-Milliarden-Dollar-Deal
Meta erwirbt von CoreWeave KI-Cloud-Kapazität im Wert 21 Milliarden US-Dollar über sechs Jahre – einen Tag nach Vorstellung seines neuen KI-Modells Muse Spark.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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