KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
02.03.2026 06:06:00
KI-Workstation Nvidia DGX Spark: Preiserhöhung wegen gestiegener Speicherkosten
Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Der KI-Boom verteuert Speicher und Nvidia als ein Auslöser des KI-Booms erhöht seine Preise wegen des teuren Speichers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
