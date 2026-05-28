Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Großinvestor im Blick
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28.05.2026 17:11:00
KI-Wunder Nebius-Aktie: Kursexplosion - jetzt noch einsteigen?
Wer ist Aschenbrenner, und warum bewegt sein Name den Markt?
Aschenbrenner ist ehemaliger OpenAI-Forscher und wurde bekannt, nachdem er in einem 165-seitigen Manifest zentrale Engpässe der KI-Branche mehrere Jahre im Voraus beschrieben hatte. Situational Awareness wuchs seitdem von 225 Millionen auf 13,7 Milliarden US-Dollar an verwalteten Mitteln in unter zwei Jahren. Wer mit diesem Tempo wächst und sich öffentlich zu einer Position bekennt, setzt ein Signal. Ob das Signal inhaltlich trägt, ist eine andere Frage.
Was die Zahlen sagen
Im ersten Quartal 2026 verbesserte sich der operative Cashflow von einem Abfluss von 184 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf einen Zufluss von 2,26 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über einen Auftragsbestand im KI-Cloud-Bereich, der sich 46 Milliarden US-Dollar nähert, verankert durch mehrjährige Verträge mit Meta und Microsoft bis 2031. Für das Gesamtjahr 2026 peilt Nebius einen Konzernumsatz zwischen 3 und 3,4 Milliarden US-Dollar sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 40 Prozent an.
Substanz oder Signalwirkung?
Die operative Story ist real. Das Wachstum ist außergewöhnlich, die Kundenbindung durch langfristige Verträge strukturell abgesichert. Doch NVIDIA hat bereits 2 Milliarden US-Dollar in Nebius investiert, und die Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Ein 13F-Filing eines prominenten Fonds kann kurzfristig Momentum erzeugen. Es ersetzt keine Bewertungsanalyse. Anleger, die dem Signal folgen wollen, sollten prüfen, zu welchem Kurs Situational Awareness tatsächlich eingestiegen ist und ob dieser Einstiegskurs noch mit dem aktuellen Niveau vergleichbar ist.
Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert Nebius am 29. Juli 2026, wenn das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob das operative Momentum die aktuelle Bewertung rechtfertigt oder ob der Kursanstieg dem Filing vorausgeeilt ist.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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