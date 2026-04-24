KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 16:59:00
KI-Zusammenarbeit: Oh, wie schön ist es mit Kanada
In geopolitisch bewegten Zeiten übernimmt Cohere das deutsche Start-up Aleph Alpha. Die Digitalminister Kanadas und Deutschlands sehen das als Startschuss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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