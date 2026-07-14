KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.07.2026 18:07:00
KI-Zusammenfassungen: Google und Perplexity unterliegen gegen Medienanstalten
Die Medienanstalten stufen KI-generierte Antworten als eigene Inhalte ein und fordern Transparenz. Das DSA-Haftungsprivileg greift hier laut Gutachtern nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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