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01.08.2026 15:39:24
Kia America July Sales Rise 7%
(RTTNews) - Kia America reported sales of 75,857 vehicles in July 2026, marking a 7 percent increase compared to the same month last year.
Sales through Kia retailers grew even stronger, climbing 8 percent year-over-year.
Through the first seven months of 2026, Kia sold a total of 506,584 units, representing a 4 percent gain over the same period in 2025.
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