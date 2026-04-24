Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
|
24.04.2026 16:57:00
Kia EV3 AWD: Mehr Leistung und Allradantrieb für das Kompakt-SUV
Der Kia EV3 ist ab sofort als Allradversion mit 195 kW, bis zu 597 km Reichweite und 1,5 Tonnen Anhängelast bestellbar. Ein 22-kW-Lader kommt als Option dazu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ev3 Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Kia Motors Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kia Motors Corp
|158 400,00
|-1,00%
|Swiss Life Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
|46,80
|32,95%
|Swiss Life AG (N)
|1 013,00
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.