DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
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08.07.2026 16:33:00
Kia EV4 Modelljahr 2027: Dual-Motor-AWD und 22-kW-On-Board-Charger
Kia erweitert die EV4-Palette um ein Spitzenmodell mit 195 kW, Allradantrieb und optionalem 22-kW-AC-Lader. Die Auslieferungen beginnen noch im Juli.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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