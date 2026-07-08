DUAL Aktie

DUAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003

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08.07.2026 16:33:00

Kia EV4 Modelljahr 2027: Dual-Motor-AWD und 22-kW-On-Board-Charger

Kia erweitert die EV4-Palette um ein Spitzenmodell mit 195 kW, Allradantrieb und optionalem 22-kW-AC-Lader. Die Auslieferungen beginnen noch im Juli.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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