Kia Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kia Motors gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Kia Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3776,38 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4436,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Kia Motors mit einem Umsatz von insgesamt 28 087,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27 148,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,46 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3879,78 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 28 391,23 Milliarden KRW gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 19366,63 KRW. Im letzten Jahr hatte Kia Motors einen Gewinn von 24893,00 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 114 140,92 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Kia Motors 107 448,75 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 19228,63 KRW und einen Umsatz von 114 296,12 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at