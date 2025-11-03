Kia Motors: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kia Motors ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kia Motors die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3618,25 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kia Motors 5787,00 KRW je Aktie eingenommen.

Kia Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28 686,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26 519,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 4118,92 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 28 106,69 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at