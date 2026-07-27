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27.07.2026 06:31:29
Kia Motors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kia Motors gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 5961,91 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kia Motors 5803,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29 349,64 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33 037,06 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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