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25.06.2026 16:37:00

Kia PV5: E-Bus nun auch mit weniger Reichweite und Platz

Mit einer neuen Einstiegsvariante macht Kia den PV5 preiswerter als bisher. Dafür ist der E-Bus kürzer und weniger weitreichend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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