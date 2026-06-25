PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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25.06.2026 16:37:00
Kia PV5: E-Bus nun auch mit weniger Reichweite und Platz
Mit einer neuen Einstiegsvariante macht Kia den PV5 preiswerter als bisher. Dafür ist der E-Bus kürzer und weniger weitreichend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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