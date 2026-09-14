Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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14.09.2026 15:17:00
Kia PV7: Der elektrische Konkurrent für Ford E-Transit und VW e-Crafter
Kia stellt auf der IAA Transportation den PV7 als großen E-Transporter mit bis zu 460 km Reichweite und 350 kW Schnellladen vor. Er folgt dem kleineren Kia PV5.
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Nachrichten zu Kia Motors Corp
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23.04.26
|Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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