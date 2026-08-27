Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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27.08.2026 12:16:00
Kia Seltos Hybrid: Kleine Batterie auch für externe Verbraucher
Der Seltos bekommt einen Hybrid ohne externe Lademöglichkeit. Die Batterie lässt sich für Verbraucher anzapfen, was allerdings einige Fragen hinterlässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Kia Motors Corp
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23.04.26
|Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kia Motors Corp
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