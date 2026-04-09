CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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10.04.2026 01:47:14
Kia to use humanoid robots in US, debut software car and hybrid truck
It said it will deploy the Atlas robot at its Georgia facility in 2029Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Kia Motors Corp
|150 500,00
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