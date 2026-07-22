Kiatnakin Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kiatnakin Bank hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Kiatnakin Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,54 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 8,65 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at