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21.10.2026 06:31:29
Kiatnakin Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kiatnakin Bank ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kiatnakin Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,78 THB gegenüber 2,02 THB im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kiatnakin Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,47 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 8,74 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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