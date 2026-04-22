Kiatnakin Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kiatnakin Bank lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2,40 THB. Im letzten Jahr hatte Kiatnakin Bank einen Gewinn von 1,28 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 8,48 Milliarden THB gegenüber 7,99 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at