Kiatnakin Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kiatnakin Bank gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,54 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,34 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,65 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at