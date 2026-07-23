Kiatnakin Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kiatnakin Bank hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,54 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,65 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at