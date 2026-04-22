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22.04.2026 06:31:29
Kiatnakin Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kiatnakin Bank ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kiatnakin Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,28 THB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,04 Prozent auf 8,48 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,99 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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