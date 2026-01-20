|
20.01.2026 06:31:28
Kiatnakin Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kiatnakin Bank hat am 19.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kiatnakin Bank ein EPS von 1,74 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 9,24 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,53 Milliarden THB umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,17 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kiatnakin Bank ein Gewinn pro Aktie von 5,97 THB in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,50 Prozent auf 33,49 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 33,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.