Kiatnakin Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kiatnakin Bank hat am 19.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kiatnakin Bank ein EPS von 1,74 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,24 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,53 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,17 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kiatnakin Bank ein Gewinn pro Aktie von 5,97 THB in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,50 Prozent auf 33,49 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 33,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at