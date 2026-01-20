Kiatnakin Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kiatnakin Bank stellte am 19.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Kiatnakin Bank im vergangenen Quartal 9,24 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kiatnakin Bank 8,53 Milliarden THB umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 7,17 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,97 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 33,66 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 33,49 Milliarden THB.

