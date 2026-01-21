Kiatnakin Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kiatnakin Bank hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,24 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,53 Milliarden THB in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,17 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,97 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 33,49 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

