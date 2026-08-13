KIBUN FOODS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KIBUN FOODS veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,73 JPY gegenüber 2,11 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

KIBUN FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at