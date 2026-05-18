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18.05.2026 06:31:29
KIBUN FOODS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KIBUN FOODS stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,67 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat KIBUN FOODS 26,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,16 JPY, nach 113,36 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 111,04 Milliarden JPY – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KIBUN FOODS 108,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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