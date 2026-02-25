Kic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kic äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 259,08 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 12,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,48 Prozent auf 31,53 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -418,330 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kic ein EPS von -225,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 117,97 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 150,11 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at