04.02.2026 06:31:28
KIC Metaliks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KIC Metaliks präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte KIC Metaliks -0,760 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Milliarden INR – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KIC Metaliks 1,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
