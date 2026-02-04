KIC Metaliks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KIC Metaliks präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte KIC Metaliks -0,760 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Milliarden INR – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KIC Metaliks 1,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at