KIC Metaliks präsentierte Quartalsergebnisse

KIC Metaliks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,28 Milliarden INR – ein Plus von 50,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KIC Metaliks 1,52 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at