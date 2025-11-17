KIC Metaliks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KIC Metaliks präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 INR je Aktie generiert.

KIC Metaliks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at