KIC Metaliks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KIC Metaliks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,47 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,79 Milliarden INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 INR, nach -1,720 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,83 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at