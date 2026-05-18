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18.05.2026 06:31:29
Kic präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kic hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 868,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -765,000 KRW erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,79 Prozent auf 36,29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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