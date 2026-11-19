Kic präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1649,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kic ein EPS von -1110,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,58 Prozent zurück. Hier wurden 34,64 Milliarden KRW gegenüber 35,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at