KICHIRI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KICHIRI hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 13,11 JPY. Im letzten Jahr hatte KICHIRI einen Gewinn von 5,99 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,16 Milliarden JPY gegenüber 3,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at