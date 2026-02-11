KICHIRI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KICHIRI gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KICHIRI 19,33 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,66 Prozent auf 4,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at