KICHIRI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KICHIRI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

KICHIRI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,11 JPY je Aktie gewesen.

KICHIRI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at