|
11.11.2026 06:31:29
KICHIRI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KICHIRI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
KICHIRI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,11 JPY je Aktie gewesen.
KICHIRI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!