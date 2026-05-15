KICHIRI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KICHIRI hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KICHIRI 3,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at