Kid ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kid ASA stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,47 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 7,11 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kid ASA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,45 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,40 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,64 NOK, nach 9,81 NOK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,78 Milliarden NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,94 Milliarden NOK ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 6,31 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,96 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at