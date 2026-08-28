Kidoz: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kidoz lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 3,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at