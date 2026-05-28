Kidoz hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kidoz hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at